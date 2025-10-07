Netanyahu’dan “Gazze savaşının sonuna yaklaştık” iddiası

El Cezire’nin haberine göre, Siyonist rejimin Başbakanı Netanyahu, bir Amerikan podcast programında yaptığı açıklamada, “Gazze savaşının sonuna yaklaştığımıza inanıyorum. Tel Aviv, 7 Ekim’den daha güçlü çıktı. Hamas henüz yenilmedi, ama bu hedefe ulaşacağız” iddiasında bulundu.

Netanyahu, “Gazze’de başlayan süreç burada, esirlerin serbest bırakılması ve Hamas yönetiminin sona ermesiyle bitecek. ABD’nin düşmanlarını, silahlarını yayma çabalarına rağmen, yendik! Gazze savaşı sona ermeli ve umarım bu hedef Trump’ın yardımıyla yakında gerçekleşir.” dedi.

Netanyahu, savaşın bitmesini istediğini iddia etse de, son iki yıldır Hamas’la ateşkes müzakerelerini sürekli engelleyen taraf oldu.

Hamas’ın Trump’ın ateşkes planına olumlu yanıt vermesine rağmen, İsrail rejimi saldırıların şiddetini azaltmadı.

Netanyahu, konuşmasının bir başka bölümünde İran Fobi ve İran'ın askeri gücüne dair söylemini tekrarlayarak gündeme getirdi.

Trump’la ilişkilerine de değinen Netanyahu, “Trump ile istişarelerimiz dostane bir zeminde ilerliyor, ancak bu her konuda hemfikir olduğumuz anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.