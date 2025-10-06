Mısır Dışişleri Bakanı: Hamas’ın silahı Filistin meselesidir

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdülati, Hamas’ın silahının bir Filistin meselesi olduğunu vurgulayarak, Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için sunduğu barış planına verdiği tepkinin olumlu olduğunu belirtti.

Abdülati, Trump’ın savaşın sona erdirilmesi amacıyla sunduğu planın “ilk garantisinin” bizzat Donald Trump olduğunu ve onun Ortadoğu’da güvenlik, istikrar ve barışın sağlanmasına kararlı olduğunu ifade etti.

Abdülati, Mısır’ın Hamas’ın plana verdiği olumlu yanıtı memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Bakan, Trump’ın planının en önemli unsurlarından birinin “savaşın sona erdirilmesi, Batı Şeria’nın ilhakının reddi ve Filistinlilerin yerinden edilmesinin önlenmesi” olduğunu söyledi.

Planın ilk aşamasında, her iki tarafın tutuklularının serbest bırakılması ve şehitlerin cenazelerinin iadesinin yer aldığını belirten Abdülati, Kahire’de teknik görüşmelerin planın uygulanması için uygun bir ortam oluşturmayı amaçladığını dile getirdi.

İsrail’in ateşkes taahhüdü konusundaki sorulara yanıt veren Abdülati, “Biz, Trump’ın planını uygulama ve savaşı sona erdirme kararlılığına güveniyoruz” dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı ayrıca, Hamas’ın silah meselesinin Filistin içi bir konu olduğunu ve bunun içerde çözüleceğini ifade etti.

Bakan, bu çatışmanın nihai ve kalıcı çözümünün ise iki devletli çözüm ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik 20 maddelik bir plan sundu. Plan, derhal ateşkes, İsrail’de tutulan esirlerin serbest bırakılması karşılığında yüzlerce Filistinli tutuklunun serbest bırakılması, İsrail askerlerinin anlaşma sınırlarına çekilmesi ve Gazze’nin yeniden inşası ve yönetimi için uluslararası bir kurumun kurulmasını içeriyor.

Filistin direnişi ise, geçtiğimiz iki yıl boyunca olduğu gibi adil bir barışa hazır olduğunu belirterek ve müzakere masasına birkaç kez oturduğunu hatırlatarak, bu planı bazı maddeleri hakkında açıklama talebiyle şartlı olarak kabul etti.

Trump’ın son planının gerçek bir barıştan ziyade, İsrail rejiminin iç ve dış stratejik çıkmazdan kurtulmasına yönelik bir çaba olduğu, bu durumun uluslararası toplumun çeşitli platformlardaki tavrından da anlaşıldığı ifade ediliyor.