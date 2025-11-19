İranlı askeri yetkili 12 günlük savaşı anlattı

Mehr Haber Ajansı: Ülkedeki en hassas ve tarihi güvenlik anlarından birinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) sözcüsü ve halkla ilişkiler yardımcısı Tuğgeneral Ali Muhammed Naini ile bir araya gelerek, İran’ın yakın tarihindeki en kısa ama en önemli muharebelerden biri olan "İsrail rejimiyle 12 Gün Savaşı"nı birinci ağızdan dinledik.

Bu çatışma, geleneksel bir askeri çatışmadan çok daha fazlasıydı; İran’ın ulusal gücünün tüm bileşenleri -silahlı kuvvetlerinin caydırıcılık kabiliyetlerinden toplumsal temellerinin dayanıklılığına kadar- yoğun baskı altına alındığı stratejik bir sınav niteliğindeydi.

General Naeini, bu derinlemesine röportajda çatışmanın şok edici ilk anlarını ve İran’ın en seçkin askeri komutanlarından bazılarının şehit düşmesini anımsadı. Ayrıca, komuta yapısının nasıl hızla yeniden kurulduğunu ve İran’ın saldırgana mümkün olan en sert yanıtı nasıl verdiğini vurguladı.

Bu olağanüstü hazırlık düzeyinin, yıllar süren sistematik planlamanın, ardışık askeri tatbikatların ve olaylar gelişmeden aylar önce savaşın “kaçınılmaz” olduğuna inanan komutanların öngörüsünün bir sonucu olduğunu açıkladı.

Aşağıda, İslam Devrimi tarihindeki en belirleyici muharebelerden biri hakkında anlatılmamış ayrıntıları ortaya koyan röportajın tam metni yer almaktadır.

*12 Gün Savaşı'nın doğası tam olarak neydi? Onu önceki çatışmalardan temelde farklı kılan neydi?

"12 Gün Savaşı, tam ölçekli, teknolojik, füze temelli ve hava savaşıydı."

Bu savaş, doğası gereği sekiz yıllık İran-Irak Savaşı'ndan tamamen farklıydı. Dayatılan savaş, toprak ele geçirmeyi ve Huzistan'ı işgal etmeyi amaçlayan klasik bir kara çatışmasıydı. Ancak 12 Gün Savaşı, tam ölçekli, teknolojik, füze temelli ve hava çatışmasıydı; gerçek anlamda bir hibrit savaştı.

Siber operasyonların (hem saldırı hem de savunma), medya savaşının ve bilişsel savaşın son derece ciddi ve belirleyici bileşenler olduğu bir Hibrit Savaş operasyonuydu. Bunlar, modern, asimetrik çatışmaların ayırt edici özellikleridir.

Önceki savaşlarda, fiziksel yıkım ve insan kayıpları temel ölçütlerdi. 12 günlük savaşta zafer, toprak ele geçirmekle değil, iradeyi dayatmak ve savaş alanındaki güç dengesini yeniden şekillendirmekle ölçülüyordu. Ancak düşmanı çaresizliğe sürükleyerek tam anlamıyla başarılı olduk.

İran, ilk İsrail saldırısından sonra nasıl bu kadar hızlı ve kararlı bir tepki verebilirdi?

Geçen yılın Şubat ayından beri savaşın "kaçınılmaz" olduğunu varsayıyorduk. Askeri tatbikatlar ve titiz planlama, caydırıcılık ve o gün için hazırlıklı olmayı amaçlıyordu. Şehitlerimiz Bakırri, Raşid ve Selami de dahil olmak üzere üst düzey komutanlar, silah ve teçhizattan taktik ve teknolojiye kadar her açıdan savaş hazırlığını sürekli olarak değerlendiriyor ve denetliyordu.

Düşmanın ani saldırısının hemen ardından, harekât üslerimizde ve karargâhlarımızda birkaç komutanımızın şehit olmasıyla sonuçlanan saldırının ardından, komuta zinciri hızla yeniden kuruldu ve kuvvetlerimiz bir saatten kısa sürede tam olarak harekete geçirilerek karşılık vermeye hazır hale getirildi. Örneğin, Havacılık ve Uzay Harekât birimleri, yeni atamalar nedeniyle 12 saatlik bir gecikmeye rağmen, tamamen hazırlıklıydı ve tarihi füze operasyonlarını gerçekleştirdi. Bu hazırlık düzeyi, bu komutanların yıllarca süren mücadelesi ve kuvvet oluşturma çalışmalarının bir sonucuydu.

*12 Gün Savaşı ile İran-Irak 8 Yıl Savaşı'nı nasıl kıyaslıyorsunuz?

Temel benzerlik: Her iki çatışma da İran'ın ulusal egemenliğini devirmeyi ve zayıflatmayı amaçlayan bir "ABD projesinin" parçasıydı. Her iki durumda da saldırganlar ülkeyi bölmeyi ve İran'ın kilit güç yapılarını hedef almayı amaçladı.

Temel fark: Sekiz yıl savaşı esasen bir kara savaşıydı ve Saddam'ın oluşturduğu tehdit o dönemde ciddiye alınmadığı için İran'a karşı stratejik sürprizlere dayanıyordu.

Ancak 12 Gün Savaşı, tam hazırlıkla ve tehdidin net bir şekilde anlaşılmasıyla yürütülen bir hava ve füze çatışmasıydı. Savaşın kaçınılmazlığını bir yıl önceden fark etmiştik. İran-Irak Savaşı'ndan çıkardığımız en önemli ders, doğru tehdit değerlendirmesiydi. Gelecekteki tehditlerin bölge dışı, özellikle ABD ve İsrail rejiminden kaynaklanacağını anlamıştık.

*Bölgesel durumla ilgili olarak, bir çatışma olasılığı ne kadar ve silahlı kuvvetlerin hazırlığı ne durumda?

Tehditler konusunda hiçbir endişemiz yok. Silahlı kuvvetler sürekli olarak güçleniyor ve yenilikler geliştiriyor. Hazırlığın ötesinde, başka hiçbir şeye odaklanmıyoruz. Silahlı kuvvetlerin her kolu, 12 Gün Savaşı'nda gösterilenleri bile geride bırakan, taktik, teknoloji ve yöntemlerde tamamen yenilikçi bir yanıt vermek için çabalıyor.

Düşmanın yakın gelecekte savaşma kapasitesine sahip olduğunu düşünmüyorum. Onlar için asıl engel, silahlı kuvvetlerimizin yeni kararlar almasını engelleyen artan yetenekleri ve genişleyen güçleri. Yeni bir savaş hakkında söylenenler, gerçek bir savaş senaryosundan ziyade psikolojik savaş niteliğinde.

Ancak düşman bir kez daha aptalca bir harekette bulunursa, çok daha kararlı ve pişmanlık verici bir yanıtla karşı karşıya kalacaktır. Daha karmaşık bir savaşa bile hazırız.