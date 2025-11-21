https://tr.mehrnews.com/news/1932298/ 21 Kas 2025 08:54 News ID 1932298 Ekonomi Ekonomi 21 Kas 2025 08:54 Dolar fiyatında son durum İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 113 bin 550 tümen seviyesinden işlem görüyor. Amerikan doları dün ise 113 bin 670 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1932298 کپی شد İlgili haberler Dolar güne nasıl başladı? İran’da dolar kaçtan işlem görüyor? Ekler İran dolar Döviz
yorumunuz