Ekonomi

22 Kas 2025 08:27

Dolar güne nasıl başladı?

İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı.

İran'da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 113 bin 520 tümen seviyesinden işlem görüyor.

Amerikan doları dün ise 113 bin 550 tümen seviyesinden işlem gördü.
