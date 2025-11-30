  1. Siyaset
İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan Avustralya'ya tepki

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Avustralya hükümetinin Devrim Muhafızları Ordusu ile ilgili kararına tepki gösterdi.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nu sözde terör örgütü listesine ekleyen Avustralya hükümetinin kararı kınandı.

Bu kararın terör destekçisi ABD liderliğindeki hegemonik sistemin şeytani hedefleri doğrultusunda alındığı ve Siyonist rejimin devam eden suçlarına hizmet ettiği kaydedilen açıklamada, "Bu girişim uluslararası ve küresel gerçeklerin Avustralya hükümeti tarafından doğru anlaşılmadığının bir göstergesidir." denildi.

Açıklamada, "Bu tür eylemler, kahraman İran milletinin otoritesini ortaya koyma ve ülkenin savunma gücünü artırma yönündeki kararlılığını güçlendirecektir." ifadesine yer verildi.

