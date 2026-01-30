İran’ın Viyana Büyükelçiliği: Avrupa’nın düşmanca adımı ulusal güvenliğimize tehdittir

İran’ın Avusturya Büyükelçiliği, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu sözde “terör örgütü” olarak tanımlama yönündeki kararına ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yayımladı.

Açıklamada söz konusu karar, açık bir siyasi ikiyüzlülük örneği, sorumsuz ve kışkırtıcı bir adım olarak nitelendirildi. Bu girişimin, bağımsız bir ülkenin savunma kurumlarını gayrimeşru göstermeyi ve İran halkının onurunu hedef almayı amaçladığı vurgulandı.

İran’ın Viyana Büyükelçiliği, bu kararın aynı zamanda Avrupa Birliği’nin, soykırımcı ve işgalci bir rejime ve onun ABD’deki savaş yanlısı destekçilerine olan bağımlılığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamada, bu tutumun AB’nin bağımsız bir küresel aktör olma iddiasını tamamen ortadan kaldırdığı ifade edildi. Karar, “güç haklıdır” şeklindeki tehlikeli doktrinin pervasız bir yansıması olarak tanımlandı.

Büyükelçilik açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

“İran İslam Cumhuriyeti, bu düşmanca ve gayrimeşru adımı ulusal güvenliği ve egemenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olarak değerlendirecektir. Uluslararası hukuk çerçevesinde, toprak bütünlüğünü savunmak ve halkının dokunulmaz haklarını korumak amacıyla gerekli ve orantılı tüm siyasi, güvenlik ve ekonomik karşı tedbirleri alma yönündeki doğal hakkını saklı tutmaktadır. Bu açık saldırganlığın bölgesel ve uluslararası istikrara yönelik sonuçlarının sorumluluğu doğrudan Avrupa Birliği’ne ait olacaktır.”