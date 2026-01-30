İran Ordusu AB'yi kınadı

İran Ordusu, Avrupa Birliği’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu “terör örgütleri listesine” almasına ilişkin bir bildiri yayımlayarak kararı sert bir dille kınadı.

Açıklamada, Avrupa ülkelerinin geçmişte İran’a karşı Saddam rejimine kimyasal silah ve gelişmiş askeri teçhizat sağladığı, ayrıca 17 bin İran vatandaşının hayatını kaybetmesine yol açan terör örgütlerine yıllarca ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı. Bildiride, bugün de aynı ülkelerin, ABD Başkanı ve küresel siyonizme yaranma amacıyla, halktan gelen ve devrimci bir kurum olan Devrim Muhafızları’nı, bölge ve dünyada terörle mücadelede en etkili güçlerden biri olmasına rağmen, “asılsız ve uydurma” bir terör listesine dahil ettiği vurgulandı.

İran Ordusu, Avrupa’nın uluslararası sistemde etkisini yitirdiğini, bu nedenle Ukrayna savaşı, NATO’nun zayıflaması ve diğer küresel krizler karşısında ABD’nin desteğini kazanmak için bu tür adımlara başvurduğunu ifade etti.

Bildiride, söz konusu düşmanca kararın ABD’nin İran karşıtı politikalarını körüklediği, bunun İran halkının gözünden kaçmadığı ve Avrupalı sömürgecilerin siciline yeni bir kara leke olarak geçtiği belirtildi.

Açıklama, “Avrupa Birliği’nin bu ikiyüzlü ve sorumsuz tutumu, İran halkının kararlılığını zayıflatmayacak; İran Silahlı Kuvvetleri, Batı destekli terörizme karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” ifadeleriyle sona erdi.