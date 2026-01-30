  1. Siyaset
30 Oca 2026 13:43

Erakçi ile Fidan görüştü

Resmi temaslar kapsamında İstanbul'a giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor. 

