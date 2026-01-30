Silahlı Kuvvetler, 12 Günlük Savaşın Başlangıcına Kıyasla Daha Hazırlıklı

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Sarsarallah Karargâhı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Hüseyin Necat, 12 günlük “kutsal savunma” sürecinin ardından silahlı kuvvetlerin hazırlık düzeyine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tuğgeneral Necat, İran silahlı kuvvetlerinin bugün, 12 günlük savaşın başlangıcına kıyasla çok daha yüksek bir hazırlık seviyesinde olduğunu belirterek, “Düşman ise son derece kötü bir durumda ve hiçbir şey yapamaz” dedi.

Tuğgeneral Necat, söz konusu süreçte İran İslam Cumhuriyeti Lideri’nin rolüne de değinerek, “Başkomutan, savaşın başından itibaren silahlı kuvvetler için belirleyici, yol gösterici ve lider bir rol üstlendi. Zamanında alınan kararlar ve sergilenen yüksek moral olmasaydı, ciddi zorluklar yaşayabilirdik” ifadelerini kullandı.

12 günlük savunmadan çıkarılan derslere de değinen Necat, “Her savaştan sonra gücümüz eskisinden daha fazla artar” diye konuştu.