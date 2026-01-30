  1. Siyaset
Erakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişareler halindeyiz

Resmi temaslar kapsamında İstanbul'a giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, "Türkiye ile her zaman yakın istişareler halindeyiz" dedi.

Resmi temaslar kapsamında İstanbul’a giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bölgede ciddi zorluklar bulunduğunu belirterek, “ABD ve diğer aktörlerin dile getirdiği hedefler, daha yakın istişareler yapmamızı gerektiriyor” dedi.

Erakçi, ziyareti kapsamında Türk mevkidaşı ve Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini ifade ederek, “Türkiye ile her zaman yakın istişareler halindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

İranlı bakan ayrıca "Bu görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleri ele alacağız" dedi.. 

Azar MAHDAVAN

