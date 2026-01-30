Mısır: ABD ve İran arasındaki gerilimi yatıştırmak için çalışıyoruz

Rusya merkezli "RT Arabic" televizyon kanalının haberine göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD ile İran arasında yükselen tansiyonu düşürmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Abdulati, "Mısır, Katar ve Umman, Ortadoğu'daki gerilimleri durdurmaya çalışıyor." dedi.

Abdulati, dün Katar ve Ummanlı mevkidaşlarıyla ABD-İran gerilimini düşürecek diyalog sürecini başlatma çabalarını görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abdulati'nin, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Bölgesel gelişmeler ve ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin ele alındığı görüşmede Abdulati ve Al Sani'nin, bölgedeki tansiyonu düşürme çabalarını konuştukları ifade edildi.

Açıklamada, "İkili, bölgeyi yeni istikrarsızlık dalgalarından korumak ve siyasi ve diplomatik çözümler için elverişli bir ortam oluşturmak amacıyla gerginliğin tırmanmasını azaltma ve yayılmasını önlemek için çabaları yoğunlaştırması gerektiğini teyit etti." denildi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi de dün Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.