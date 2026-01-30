İran Meclis Başkanı'ndan Avrupa Birliği'ne sert tepki

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Avrupa Birliği'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nu yabancı terör örgütleri listesine alma kararına tepki gösterdi.

Galibaf, X hesabından yapılan paylaşımda, "Devrim Muhafızları Ordusu, dünyanın en güçlü ve etkili terörle mücadele güçlerinden biridir. Avrupa Birliği, Devrim Muhafızları Ordusu'nun IŞİD'le mücadele geçmişini inkar ederek teröristlerin safında yer aldı. Terörizmi desteklemek, Avrupa ülkelerine yalnızca pişmanlık getirecektir" dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen toplantısında Devrim Muhafızları Ordusu AB'nin terör örgütü listesine eklenmişti.