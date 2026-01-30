  1. Siyaset
Dışişleri Bakanı Erakçi, İstanbul'da

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a gitti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve berabeindeki heyeti taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Erakçi, İstanbul ziyareti kapsamında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Seyyid Abbas Erakçi'nin yarın Cuma günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Bekayi, "İran İslam Cumhuriyeti, iyi komşuluk ve ortak çıkarlar politikası temelinde komşularıyla ilişkilerini sürekli olarak güçlendirmeye kararlıdır.” demişti.

