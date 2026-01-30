Türkiye Somali'ye F-16 konuşlandırdı

İngiltere merkezli haber platformu Middle East Eye'a göre Türkiye, Çarşamba günü Mogadişu'ya üç adet F-16 savaş uçağı konuşlandırdı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi Somalili yetkililer Middle East Eye'a Ankara'nın son birkaç aydır F-16'ların konuşlandırılacağı üssü inşa ettiğini belirtti.

Türk mühendislerin birkaç gündür Mogadişu Uluslararası Havaalanında çalışarak alanı jetlerin gelişine hazırladıkları belirtildi.

Uydu görüntüleri de Eylül ayından bu yana havaalanında birkaç yeni hangarın inşa edildiğini gösteriyor.

Konuşlandırma hakkında bilgi sahibi bir kaynak F-16'ların Ankara'nın Somali'ye bir petrol arama platformu gönderme planları dahilinde Somali'de konuşlandırıldığını söyledi.