Ali Laricani’den AB’nin Devrim Muhafızları kararına sert tepki

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Avrupa Birliği’nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü olarak nitelendirmesine sert tepki gösterdi.

Larijani, yaptığı yazılı açıklamada, İslam Danışma Meclisi’nin aldığı karar uyarınca, AB’nin Devrim Muhafızları aleyhindeki son kararına katılan ülkelerin ordularının terörist olarak kabul edildiğini AB’nin çok iyi bildiğini vurguladı.

Laricani, bu nedenle söz konusu adımın sonuçlarının doğrudan bu karara imza atan Avrupa ülkelerine ait olacağını belirtti.