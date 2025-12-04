Dışişleri Bakanı Erakçi Azerbaycan'ı ziyaret edecek

APA'nın haberine göre, İran'ın Bakü'deki Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi'nin Azerbaycan'ı ziyaret edeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Azerbaycan ziyaretinin önümüzdeki hafta için planlandığı ifade edildi.

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade dün İran medyasına yaptığı açıklamada, iki ülke yetkilileri arasında yakın gelecekte üst düzey ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.

İran-Azerbaycan ilişkilerini “kardeşçe ve dostane” olarak nitelendiren Alizade, “İnşallah her şey ilerleme yolunda olur. Bildiğiniz üzere İran Cumhurbaşkanı Azerbaycan’a şimdiye kadar iki başarılı ziyaret gerçekleştirdi ve yakın gelecekte de iki taraf arasında cumhurbaşkanları düzeyinde olmasa da üst düzey görüşmeler ve ziyaretler yapılacaktır” ifadelerinde bulundu.