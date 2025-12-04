  1. İran
4 Ara 2025 16:14

Devrim Muhafızları'ndan Fars Körfezi’nde deniz tatbikatı

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Fars Körfezi'nde Şehit Muhammed Nazeri adlı deniz tatbikatı başlattı.

Tatbikatta ABD savaş gemilerine uyarılar iletilirken, Nevvab, Mecid ve Misak savunma sistemleri elektronik harp koşullarında başarıyla test edildi. Yapay zekâ destekli sistemler hava ve deniz hedeflerini anında tespit edip imha etti.

Devrim Muhafızları Donanması'nın bu güç gösterisi, bölgesel barış mesajı verirken aynı zamanda ABD ve Siyonist rejimin bölgedeki müdahaleci varlığına karşı net bir uyarı niteliği taşıyor.

