Suriye'nin Kuneytire kentinde İsrail protesto edildi

Al Mayadeen TV'nin haberine göre Suriye'nin Kuneytire kentinde Siyonist İsrail'in saldırıları ve işgal planları protesto edildi.

İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları ve işgali

Suriye’de 8 Aralık 2024’te Esad ailesinin 53 yıllık yönetimi ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin sona ermesiyle eşzamanlı olarak Siyonist İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları yoğunlaştı.

İsrail ordusu, hava saldırıları ile Suriye ordusundan kalan askeri altyapı ve imkânları imha ederek, Suriye topraklarında yer alan Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişletti.

Siyonist rejimin ordusu, sık sık 8 Aralık sonrası işgalini genişlettiği Dera ve Kuneytire illeri kırsalında, sivil yerleşimi tahrip ederek kontrol noktaları kuruyor.