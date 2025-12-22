İran yeni uydularını dünya yörüngesine yerleştirmeye hazırlanıyor

İran'a ait "Paya", "Kevser-2" ve "Zafer-3" uyduları önümüzdeki 28 Aralık'ta Rusya'nın Vostoçni Uzay Üssü'nden Soyuz roketiyle uzaya fırlatılacak.

Uyduların yerel saatle 16.48'de uzaya fırlatılacağı belirtildi.

İran Uzay Kurumu Başkanı Hasan Salariye, daha önce yaptığı açıklamada, ''Zafer, Paya ve Kevser adlı uydular 2026 yılının başlarında uzaya fırlatılacak. Bu uyduların teknik aşamaları tamamlandıktan sonra fırlatma tarihi kamuya açıklanacak." demişti.

2004 yılının başlarında kurulan İran Uzay Kurumu, yörüngeye roket gönderme ve yerleştirme faaliyetlerini kontrol etme amacı taşıyan önemli bir devlet kurumu haline gelmiştir.