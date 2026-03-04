  1. Siyaset
4 Mar 2026 15:37

İran'da ABD-Siyonist yanlısı bir terör hücresi püskürtüldü

Başkent Tahran’da, Amerikan-Siyonist yanlısı bir terör hücresi tespit edilerek, yakalandı.

Başkent Tahran’da sabotaj çıkarmayı planlayan Amerikan-Siyonist yanlısı bir terör hücresi tespit edilerek, İstihbarat Bakanlığı birimleri tarafından yürütülen soruşturma sonucunda yakalandı. 

Yakalanan teröristlerden 11 adet Kalaşnikov saldırı tüfeği, ciddi miktarda mühimmat ve şehir savaşına yönelik teçhizat,

yabancı para birimleri (Euro ve Dolar), bir adet Starlink uydu iletişim cihazı ele geçirildi.

Bu operasyonla, dış güçlerin Tahran içindeki casusluk ve terör planlarının bozduğu ve güvenlik kuvvetlerinin operasyonel başarısı vurgulandı.

