UAEA’dan İran Nükleer Tesisleri Hakkında Kritik Açıklama

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’daki nükleer tesislerde herhangi bir hasar tespit edilmediğini duyurdu. Ancak Ajans, İsfahan yakınlarındaki bazı yapılar için itidal çağrısı yaptı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran’daki nükleer malzeme içeren tesislerde herhangi bir hasar saptamadıklarını bildirdi.

Ajans, durumun detaylarına dair yaptığı açıklamada öne çıkanlar şunlardır:

İsfahan Nükleer Tesisi yakınlarında bulunan iki binada hasar tespit edildiği belirtildi. UAEA, olası bir radyolojik riski bertaraf etmek amacıyla tüm taraflara azami itidal çağrısını yineledi.

Ajans, Natanz Nükleer Tesisi girişlerinde daha önce tespit edilen hasarlar haricinde, yeni bir saldırı veya hasara dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını ekledi.

Bu açıklama, Tahran çevresindeki gerilimin ortasında, nükleer programın ana merkezlerindeki güvenlik durumuna dair uluslararası alandaki endişeleri kısmen hafifletti.