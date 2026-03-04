  1. Dünya
  2. Ortadoğu
4 Mar 2026 15:11

Ayetullah Sistani İran'a yönelik saldırıları şiddetle kınadı

Ayetullah Sistani İran'a yönelik saldırıları şiddetle kınadı

Irak'ın önde gelen Şii mercii Ayetullah Seyyid Ali Sistani, ABD ile Siyonist rejimin İran'a yönelik devam eden saldırıları şiddetle kınadı.

Arap medyasına göre, Irak'ın önde gelen Şii mercii Ayetullah Seyyid Ali Sistani, ABD ile Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumdan vahşi saldırıların durdurulması yönünde harekete geçmesini istedi.

Siyonist İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da işgal altındaki toprakların  yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık veriyor.

News ID 1934896
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler