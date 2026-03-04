Ayetullah Sistani İran'a yönelik saldırıları şiddetle kınadı

Arap medyasına göre, Irak'ın önde gelen Şii mercii Ayetullah Seyyid Ali Sistani, ABD ile Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumdan vahşi saldırıların durdurulması yönünde harekete geçmesini istedi.

Siyonist İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da işgal altındaki toprakların yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık veriyor.