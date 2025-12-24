  1. Ekonomi
Çabahar’da İran-Afganistan ekonomik ilişkileri masaya yatırıldı

Afganistan’ın Tahran Büyükelçisi ile Çabahar Serbest Bölgesi Kurumu Genel Müdürü arasında gerçekleştirilen görüşmede, iki taraf ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ile Çabahar Serbest Bölgesi’nin imkanlarından etkin şekilde yararlanılması konularını vurguladı.

Afganistan’ın Tahran Büyükelçisi Mevlevi Fazl Muhammed Hakkani, Çabahar Serbest Bölgesi Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Muhammed Said Erbabi’nin daveti üzerine Çabahar’da onunla bir araya geldi.

Çabahar Serbest Bölgesi yetkilileri ile çok sayıda Afgan tüccarın da katıldığı görüşmede, taraflar iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin genişletilmesi üzerinde durdu; ayrıca ihracatın kolaylaştırılması, ticaret hacminin artırılması, transit taşımacılığın geliştirilmesi ve mevcut sorunların giderilmesi amacıyla Çabahar Serbest Bölgesi’nin kapasitesinin etkin kullanımı konusunda görüş alışverişinde bulundu.

