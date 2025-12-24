Çabahar’da İran-Afganistan ekonomik ilişkileri masaya yatırıldı

Afganistan’ın Tahran Büyükelçisi Mevlevi Fazl Muhammed Hakkani, Çabahar Serbest Bölgesi Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Muhammed Said Erbabi’nin daveti üzerine Çabahar’da onunla bir araya geldi.

Çabahar Serbest Bölgesi yetkilileri ile çok sayıda Afgan tüccarın da katıldığı görüşmede, taraflar iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin genişletilmesi üzerinde durdu; ayrıca ihracatın kolaylaştırılması, ticaret hacminin artırılması, transit taşımacılığın geliştirilmesi ve mevcut sorunların giderilmesi amacıyla Çabahar Serbest Bölgesi’nin kapasitesinin etkin kullanımı konusunda görüş alışverişinde bulundu.