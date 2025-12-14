Afganistan’dan İran’la ekonomik ilikilerin güçlendirilmesine vurgu

Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nuruddin Azizi, Afgan televizyon kanalı Tolo News’e verdiği röportajda, iki ülke arasındaki ticaretin güçlendirilmesi amacıyla İranlı yetkililerle istişarelerde bulunduklarını açıkladı.

Azizi, Afganistan’ın İran ile olan ticaret hacminin 500 milyon dolara yükseldiğini belirterek, hiçbir ülkenin Kabil’in diğer ülkelerle olan ticaretini sınırlayamayacağını söyledi.

Afgan yetkili, ABD’nin Kabil’e yönelik yaptırımlarına da değinerek, “İstediğimiz her ülkeyle ticaret yapabiliriz” dedi.

Azizi, Pakistan ile ticaretin azalmasının enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin olarak ise, İslamabad ile ticaretin durmasının kısa vadede fiyat artışlarına yol açabileceğini, ancak uzun vadede Afganistan’ın Pakistan’a olan bağımlılığını azaltacağını ifade etti.

Ayrıca Azizi, Hindistanlı yetkililerle ticaretin geliştirilmesi yönünde görüşmeler yaptıklarını da sözlerine ekledi.