Siyonist rejimin Güney Lübnan'a saldırıları sürüyor

Siyonist rejim ordusu, Lübnan’ın güneyinde yer alan Kfarkela kasabasına yönelik saldırılarını sürdürerek bu bölgede bir binayı havaya uçurdu.

El-Meyadin’in aktardığına göre, işgalci Siyonist ordu güçleri Lübnan’ın güneyindeki Kfarkela kasabasının merkezine düzenledikleri saldırıda bölgedeki binalardan birini hedef aldı.

Dün gece geç saatlerde de bir Siyonist insansız hava aracı, Lübnan’ın güneyindeki sınır kasabası Hula üzerine patlayıcı bir bomba bıraktı.

Öte yandan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, dün gece bir Siyonist İHA’nın ülkenin güneyindeki Canata bölgesinde bir aracı hedef aldığını, saldırı sonucunda aracın tamamen imha edildiğini ve bazı kişilerin yaralandığını açıkladı.

Bu arada Siyonist rejim ordusu yayımladığı bir açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Canata bölgesinde Hizbullah üyesini hedef aldığını iddia etti.

