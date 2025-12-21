  1. Dünya
21 Ara 2025 18:06

İsrail'den Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı: Bir şehit var

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Yater beldesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdi.

İsrail rejimi, Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, sınıra yakın Yater beldesinde bir araç, Siyonist İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Al Mayadeen televizyonu İHA saldırısı sonucu bir kişinin şehit olduğunu bildirdi.

Saldırıya ilişkin Lübnan makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Yater beldesine iki ayrı hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

