İran Polis Özel Birlikleri: Gösterilere Müdahalede Ateşli Silah Kullanılmadı

İran Polis Özel Birlikleri Komutanı Albay Mehdi Şerif Kazemi, pazar günü İran devlet televizyonuna verdiği röportajda, son protesto ve olaylar karşısında özel birliklerin yürüttüğü operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kazemi, “Polis, göstericilere karşı hiçbir ateşli silah kullanmadı” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran içindeki kargaşa çıkaran unsurlara destek verileceğine dair açıklamalarının ardından yaşanan olayların, yabancı ve terörist unsurların müdahalesiyle şiddete dönüştüğünü savunan Kazemi, “Bu süreçte polis güçleri ateşli silah kullanmadı. Polis Özel Birimi olarak durumu kontrol altına almak için tazyikli su, boya tabancaları, gürültü ve ses araçları gibi caydırıcı yöntemlere başvurduk” dedi.

Amaçlarının halkın güvenliğini sağlamak ve can kayıplarını önlemek olduğunu vurgulayan Kazemi, “Ölümcül olmayan yöntemler kullandık” şeklinde konuştu.