Erakçi-Erdoğan görüşmesinin detayları belli oldu

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İstanbul temasları kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular etraflıca ele alındı.

Taraflar, İran–Türkiye ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve bölgesel alanlar başta olmak üzere tüm boyutlarıyla son derece olumlu bir zeminde ilerlediğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak iradeyi teyit etti.

Erakçi, Ankara hükümeti ve Türk halkının İran’ın ulusal egemenliğine yönelik sergilediği dayanışma ve net tutumdan dolayı teşekkür ederek, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yabancı müdahalelere karşı duruşunu ve İslam ülkeleri arasında birlik ve dayanışma çağrısını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Bakan Erakçi, işgalci ve yayılmacı Siyonist rejimin Filistin’de sürdürdüğü soykırım, savaş kışkırtıcılığı ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik politikalarına karşı İslam dünyasının ortak ve kararlı bir duruş sergilemesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

İran’da yaşanan son gelişmelere de değinen Erakçi, barışçıl halk gösterilerinin dış bağlantılı şiddet yanlısı ve terör unsurlarının müdahalesiyle bilinçli şekilde kaosa sürüklendiğini, bu süreçte yüzlerce sivilin ve kamu düzenini savunan güvenlik görevlisinin şehit olduğunu kaydetti. Erakçi, Batı ve İbrani medya ekseninde üretilen tek taraflı ve çarpıtılmış anlatılara karşı bölge ülkelerinin uyanık olması gerektiğinin altını çizdi.

İran’ın temel ilkesinin her zaman diyalog ve diplomasi yoluyla halkının meşru çıkarlarını korumak ve bölgesel gerilimlerin tırmanmasını engellemek olduğunu vurgulayan Abbas Erakçi, Türkiye’nin İran’ın nükleer dosyası konusundaki dengeli ve sorumlu yaklaşımını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, İran’ın, karşılıklı saygı ve İran halkının yasal haklarının tanınmasına dayalı hiçbir müzakere sürecinden kaçınmadığını açıkça ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’e ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a selamlarını ileterek, İran halkının ulusal birlik ve dayanışma içinde mevcut zorlukların üstesinden geleceğine olan inancını dile getirdi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.