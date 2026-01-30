Dışişleri Bakanı Erakçi, Erdoğan ile görüştü

Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilimi ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.