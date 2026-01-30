  1. Dünya
Güney Afrika Siyonist rejimin maslahatgüzarını 'istenmeyen adam' ilan etti

Güney Afrika yönetimi, Siyonist rejimin maslahatgüzarını istenmeyen adam olarak ilan etti.

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail rejiminin maslahatgüzarı Ariel Seidman'ı istenmeyen adam ilan etti.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada Seidman'ın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi gerektiği belirtildi.

Bakanlık Seidman'ı "Güney Afrika'nın egemenliğine doğrudan meydan okuyan kabul edilemez diplomatik norm ve uygulama ihlalleri yapmakla" suçladı.

Bakanlık, "Bu ihlaller arasında, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya karşı hakaret içeren saldırılar başlatmak için İsrail'in resmi sosyal medya platformlarının tekrar tekrar kullanılması ve üst düzey İsrailli yetkililerin sözde ziyaretleri hakkında Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı'nı kasıtlı olarak bilgilendirmemesi yer alıyor" ifadelerine yer verdi.

