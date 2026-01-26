  1. Kültür
26 Oca 2026 16:03

İsrail, Al Mayadeen ve El Cezire kanallarının yayınını durdurdu

İsrail, Al Mayadeen ve El Cezire kanallarının yayınını durdurdu

Siyonist İsrail rejimi, Al Mayadeen ve El Cezire kanallarının yayınını durdurdu.

İşgal altındaki topraklarda Al Mayadeen ve El Cezire kanallarının yayını 3 ay süreyle durduruldu.

Rejimin iletişim bakanı Shlomo Karhi, sosyal medya hesabı Xüzerinden yaptığı açıklamada, bu iki kanalın İsrail'deki internet sitelerinde ve YouTube'da engelleneceğini duyurdu.

Netanyahu kabinesi 2024 yılında Katarlı televizyon kanalı El Cezire'nin Gazze'deki savaş süresince işgal edilmiş Filistin toprakalrındaki faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

El Cezire kanalı yaptığı açıklamada İsrail rejiminin faaliyetlerini durdurma girişimini "suç" olarak nitelendirerek kınamıştı.

News ID 1933948

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler