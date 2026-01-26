İsrail, Al Mayadeen ve El Cezire kanallarının yayınını durdurdu

İşgal altındaki topraklarda Al Mayadeen ve El Cezire kanallarının yayını 3 ay süreyle durduruldu.

Rejimin iletişim bakanı Shlomo Karhi, sosyal medya hesabı Xüzerinden yaptığı açıklamada, bu iki kanalın İsrail'deki internet sitelerinde ve YouTube'da engelleneceğini duyurdu.

Netanyahu kabinesi 2024 yılında Katarlı televizyon kanalı El Cezire'nin Gazze'deki savaş süresince işgal edilmiş Filistin toprakalrındaki faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

El Cezire kanalı yaptığı açıklamada İsrail rejiminin faaliyetlerini durdurma girişimini "suç" olarak nitelendirerek kınamıştı.