Erakçi: Nükleer müzakerelere geri dönmeye hazırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizin istikrar ve güvenliği dış politikamızın temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretmemiz gerektiğini savunuyoruz. Bu çerçevede komşumuz İran'ın huzur ve refahı hem bizim hem bölgemiz için büyük önem taşımaktadır. İran'da yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Protestolarda meydana gelen ölümler nedeniyle derin üzüntü duyduğumuzu ve İran halkına başsağlığı dileklerimizi yinelemek isterim. Hadiselerin büyük ölçüde yatışması memnuniyet vericidir. İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz. Diğer taraftan PKK terör örgütünün gelişen olaylardan fırsat istifade etmeye çalıştığını gördük. Bu durum PKK/PJAK terör örgütünün sadece Türkiye için değil İran için de tehlike olduğunu göstermiştir.PKK terör örgütü ile ortak mücadele sergilememiz gerektiğini bu vesileyle hatırlatmak istiyorum"

“Müzakereler hayati önem taşıyor”

Tahran-Washington müzakerelerine dair Fidan, "İran ile ABD arasındaki müzakerelerin tekrar başlaması hayati önem taşıyor. Müzakereler aynı zamanda İran yönelik yaptırımların kaldırılmasın ve İran'ın uluslararası ekonomik sistem ile bütünleşmesinin yolunu açacaktır." dedi.

Bakan Erkaçi'nin açıklamalarının satır başları:

“Biz Türkiye ile hem fikiriz. Bölgede çatışmalara ve yıkıcı gelişmelere ilişkin konuştuk. Bir ülkenin savaşa girmesi tüm bölgede savaş tehdidi doğuracaktır.

İran ulusal çıkarları ve bölge çıkarlarını koruma tarafındayız. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. İran bütün müzakere süreçlerine hazırdır.

İran nükleer meseleler konusunda masaya oturmaya hazırdır. Her zaman nükleer müzakerelerin barışçıl olduğunu savunduk.

Müzakereler adil ve karşılıklı saygı içinde olursa başlamaya hazırız. ABD iyi niyet göstermiyor, İran müzakerelere hazır.

Bölge ülkeleri arasında barışı sağlamak ve çatışmayı azaltmak için müzakereden yanayız.

Gazze, Suriye, Lübnan, Irak konuları hakkında konuştuk.

Suriye'de toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'nin dirliğini ve birliğini istiyoruz.

Siyonist rejimin bitmesini istiyoruz. Bir an önce Gazze'deki soykırımın bitmesini ve insani yardımların ulaşmasını istiyoruz. Türkiye'ye bu konuda emekleri için minnettarız.

Irak halkının da istekleri dikkate alınmalıdır. Adil bir seçim için tebrik ediyoruz. Bu ülkenin hakimiyetini ihlal edecek zorbalığa karşıyız.

Lübnan konusunda bütün gruplar arasında ulusal güvenlik sağlanmalıdır. Bu diyaloğun sonucunu destekliyoruz."