İstanbul'da İran'la dayanışma eylemi

Küresel Direniş Platformu öncülüğünde toplanan Müslümanlar, ABD’nin bölgedeki savaş politikalarını, İran’a yönelik yeni tehditlerini ve işgalci İsrail’in Gazze’de devam eden saldırılarını protesto etmek amacıyla İstanbul'daki Amerikan Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi.

Direniş Ekseni'ne destek mesajlarının verildiği eylemde, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atılırken, okunan basın bildirisinde ve yapılan konuşmalarda sert mesajlar verildi.

"Firavun ABD’nin Saldırılarına Karşı Direnişin Yanındayız"

Eylemde yapılan açıklamalarda, ABD’nin küresel politikaları "mafya rejimi" uygulamalarına benzetildi. Direniş Çadırı temsilcisi konuşmasında ABD'nin küstahça tehditlerine karşı Direniş Cephesi'ne destek verdi.

"Firavun ABD’nin küstahça saldırılarına karşı, Filistin, ülkemiz ve milletimiz adına direniş ekseninin yanındayız. Küresel istikbarın ilahi azapla yok oluşuna dair emareler ufukta belirmiştir. Tüm donanmalarınız, uçaklarınız ve siz, İmam Hüseyin takipçilerinin gözünde değersizsiniz.

Siyonist rejim ateşkesi ihlal ederek Gazze’yi bombalıyor. Bütün bu yaşananlar ABD’nin gerçekte bir mafya rejimi olduğunu göstermektedir. İslam anti-emperyalist bir dindir ve bir Müslümanın Amerikancı olması düşünülemez. Amerika, İslam'ın anti-emperyalist duruşuna düşmandır. Amerika'nın gizli ve açık dostları yine hüsrana uğrayacaktır."

10 Maddelik Manifesto İlan Edildi

Küresel Direniş Platformu tarafından okunan 10 maddelik bildiride, ABD'nin İran özelinde İslam topraklarına savaş açma girişimi sert bir dille kınandı. Bildiride, Vietnam’dan Afganistan’a uzanan katliam zincirine dikkat çekilerek, petrol için halkları katledenlerin kendi evlerinde huzur bulamayacağı belirtildi. Bildiride bölge halklarına çağrı yapılarak, Arap, Kürt, Türk ve Fars halklarına seslenildi. ABD’nin "böl-parçala" stratejisine karşı birleşme çağrısı yapıldı.

"Kürecik ve İncirlik Kapatılsın"

Eylemin en somut talepleri arasında Türkiye'deki ABD ve NATO üslerinin durumu yer aldı. ABD’nin Türkiye’deki varlığının İsrail’in güvenliğine hizmet ettiği belirtilerek, Kürecik Radar Üssü ile İncilik Üssü'nün kapatılması ve ABD ile işgal rejimi İsrail'le tüm diplomatik, ticari ilişkilerin kesilmesi talep edildi.

Direniş Liderlerine Selam Gönderildi

Basın açıklamasında; Şehid İsmail Heniyye, Şehid Yahya Sinvar, Şehid Muhammed Dayf, Hizbullah lideri Şehid Seyyid Hasan Nasrallah ve Yemen lideri Seyyid Abdulmelik el Husi gibi direniş ekseninin sembol isimlerine selam gönderildi.

Eylemin sonunda işgal rejimi İsrail ile ABD bayraklarının yanı sıra ABD Başkanı Trump'ın fotoğrafı yakılarak, direnişe güçlü destek mesajı verildi.

Kaynak: On4 Haber