Iraklı uzman: İran’ın ABD için çok sayıda sürprizi var

Iraklı siyaset bilimci İbrahim es‑Serrac, Amerikan tarafının İran’ın gücünün boyutunu ve ABD’den gelebilecek olası bir saldırıya verilecek tepkinin kapsamını çok iyi bildiğini vurguladı.

Es‑Serrac, ABD’yi İran’a karşı bir savaşı başlatmaktan alıkoyan çok sayıda neden bulunduğunu ifade etti.

ABD’nin, İran’ın kendisi için öngörülemeyen birçok sürprize sahip olduğunun farkında olduğunu belirten Iraklı analizci, bu sürprizlerin önceden tahmin edilemeyeceğini söyledi.

Serrac ayrıca, İran’ın uzun süreli bir savaşa hazır olduğunu ve Trump’ın kısa ve sınırlı bir darbe hedefini gerçekleştiremeyeceğini dile getirdi.