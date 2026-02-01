Erakçi: ABD ile mesaj alışverişi sürüyor

ABD merkezli CNN International televizyonu, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile röportaj yaptı.

Erakçi, ABD ile mesaj alışverişinin devam ettiğini belirterek, “Ne yazık ki, müzakere ortağı olarak ABD ile olan güvenimizi kaybettik, ancak bölgedeki dost ülkeler aracılığıyla mesaj alışverişi, ABD ile yapıcı müzakereleri kolaylaştıracağına inanıyorum" dedi.

"Bazı arabulucu ülkeler mesaj iletiyor ve gerçek bir müzakere için zemin hazırlamaya çalışıyor. Onlarla temas halindeyiz ve mesaj alışverişi yapılıyor” diyen Erakçi bu sürecin şu ana kadar yapıcı olduğunu dile getirdi.

Erakçi, "Biz barışçıl nükleer programı konusunda güven inşa etmeye yönelik adım atmaya hazırız ve elbette karşılığında yaptırımların kaldırılmasını bekliyoruz. Uranyum zenginleştirme hakkımıza saygı duyulursa ve barışçıl amaçlarla zenginleştirmeye devam edebilirsek, her ayrıntı müzakere edilebilir ve her şekilde bir araya gelip bir sonuca varabiliriz. Benim inancım bu." ifadelerini kullandı.

İran'a uygulanan ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini vurgulayan Erakçi, "Müzakereler başarısız olursa savaşa hazırız" diye konuştu.

Bakan Erakçi, "Savaş kaçınılmaz değildir ve önlenebilir; savaştan endişe duymuyorum çünkü savaşa tamamen hazırız" dedi.