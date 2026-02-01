İsrail’in Hava Saldırısında 1 Lübnanlı Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

Mehr Haber Ajansı’nın El-Neşra’ya dayandırdığı haberine göre, İsrail rejiminin Lübnan’ın güneyine düzenlediği yeni bir hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Durum Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye kentine bağlı Abba beldesini hedef aldığı saldırıda bir Lübnan vatandaşının yaşamını yitirdiği, aralarında 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu üç kişinin yaralandığı bildirildi.

Söz konusu saldırının, geçen yıl Lübnan ile İsrail rejimi arasında varılan ateşkes anlaşmasının tekrarlanan ihlalleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.