Laricani, Siyonistlerin yıkıcı rolü konusunda ABD'yi uyardı

Ali Laricani sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, katil Netanyahu'nun Washington ziyaretine ilişkin, "Netanyahu şu anda ABD'ye doğru yola çıktı. Amerikalılar akıllıca düşünmeli ve onun, uçuşu öncesinde sergilediği tavırlardaki gibi 'Amerikalılara nükleer müzakerelerin çerçevesini öğretmeye gidiyorum' izlenimi oluşturmasına izin vermemelidir" ifadesini kullandı.

Tahran-Washington müzakere sürecini zedelemeye çalışan Netanyahu'nun yıkıcı rolü konusunda ABD'yi uyaran Laricani, "Amerikalılar Siyonistlerin yıkıcı rolüne karşı teyakkuzda olmalıdırlar" dedi.

Netanyahu, Washington'a uçağa binmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran'la müzakereler konusunda ilkelerimizi Başkan Trump'a sunacağım” dedi.

Netanyahu, bu ilkelerin sadece İsrail için değil, "barış ve güvenlik isteyen" tüm taraflar için önemli olduğunu ileri sürdü.

Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump ile 11 Şubat Çarşamba günü bir araya geleceği bildirilmişti.

İkilinin İran ile ABD arasında yürütülen müzakereleri ele alacağı aktarılmıştı.