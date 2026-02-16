  1. Siyaset
İran-Türkmenistan ilişkileri Tahran’da ele alındı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Türkmenistan’ın Tahran Büyükelçisi İlyas Gaipov ile görüştü.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahat Revançi ile Türkmenistan’ın Tahran Büyükelçisi İlyas Gaipov Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya gelerek iki ülke arasındaki çok boyutlu iş birliğini masaya yatırdı.

Görüşmede, enerji nakil hatlarından Hazar Denizi’ne, kültürel diplomasiden büyük ekonomik projelere kadar geniş bir yol haritası çizildi.

Görüşmenin ana gündem maddelerinden birini, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Aralık 2025’te Türkmenistan’a gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin sonuçları oluşturdu.

Türkmen halkının Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı ile yapılan anlaşmaların uygulama süreci titizlikle ele alındı.

Görüşmede Hazar Denizi'nin statüsü ve bölgedeki ortak etkinliklerin hazırlıkları istişare edildi.

Bir sonraki "Hükümetlerarası Ekonomik İş Birliği Komisyonu" toplantısının Aşkabat’ta yapılması kararlaştırıldı.

Taraflar, karşılıklı saygı ve güven temelinde yükselen Türkmenistan-İran ilişkilerinin, bölgenin istikrarı için stratejik bir potansiyele sahip olduğunu teyit etmişlerdir.
 

