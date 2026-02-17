Yemen açıklarında bir gemiye ateş açıldığı bildirildi

Katar'ın El Cezire televizyonuna göre, İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen'in Aden liman kentinin 70 deniz mili güneybatısında bir olay yaşandığını bildirdi.
Haberde, Aden açıklarında bir gemiye ateş açıldığı belirtildi.
İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu (UKMTO), Yemen açıklarında bir gemiye ateş açıldığını bildirdi.
