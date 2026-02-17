  1. Dünya
Yemen açıklarında bir gemiye ateş açıldığı bildirildi

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu (UKMTO), Yemen açıklarında bir gemiye ateş açıldığını bildirdi.

Katar'ın El Cezire televizyonuna göre, İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen'in Aden liman kentinin 70 deniz mili güneybatısında bir olay yaşandığını bildirdi.

Haberde, Aden açıklarında bir gemiye ateş açıldığı belirtildi.

