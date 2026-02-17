İranlı yetkiliden müzakerelerle ilgili son dakika açıklama

Cenevre'de müzakere heyetinde yer alan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayti, ikinci tur görüşmelere ilişkin değerlendirmesinde, dolaylı müzakerelerin nükleer dosya çerçevesinde sürdüğünü ifade etti.

Bekayi, sürecin aslında dün başladığını, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin, Ummanlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerin ardından bugün öğle saatlerinde resmi müzakerelere geçileceğini söyledi.

Sözcü, her iki heyetin de her zamanki usul gereği Umman tarafıyla ayrı ayrı görüşerek görüş ve taleplerini ilettiğini, Umman Dışişleri Bakanı’nın ise bu mesajları taraflar arasında aktardığını belirtti. Bugünkü görüşmelerin de aynı çerçevede devam edeceğini vurguladı.

Bekayi ayrıca, dün Erakçi’nin, teknik konuların ele alınması amacıyla UAEA Başkanı Rafael Grossi ile görüştüğünü, elde edilen bilgilere göre ABD heyeti ile Grossi ve Umman tarafı arasında da temasların sürdüğünü kaydetti.