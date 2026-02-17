İran parlamento heyeti, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı’yla görüştü

İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi başkanlığındaki İran parlamento heyeti, Riyad’a yaptığı ziyarette, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’na göre görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alındı ve parlamentolar arası iş birliği dahil olmak üzere iş birliğinin geliştirilme yolları değerlendirildi.

Toplantıya ayrıca Suudi Arabistan Parlamento Dış Politika Komisyonu Başkanı ve İran’ın Suudi Arabistan Büyükelçisi Alirıza Enayati de katıldı.