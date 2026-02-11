İslam Devrimi'nin zafer yıldönümünü hangi ülkeler tebrik etti?

Bugün, rahmetli İmam Humeyni liderliğinde 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin 47. zafer yıldönümüdür.

İslam Devrimi veya diğer adıyla İran Devrimi olarak da bilinen 1979 devrimi, 7 Ocak 1978 ile 11 Şubat 1979 tarihleri ​​arasında farklı sınıflardan halkların katılımıyla gerçekleşen büyük bir siyasi ve toplumsal dönüşümdür. Bu süre zarfında Pehlevi rejimi devirildi ve İmam Humeyni’nin (r.a) liderliğinde İran İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temeli atıldı.

Bu devrim sürecinde İslami düşünce ve şahsiyetlerin beligin yere sahip olduğu için İmam Humeyni (r.a) onu “İslam Devrimi” olarak adlandırdı.

Bir çok ülke İslam Devrimi'nin zafer yıldönümünü tebrik etti.

İşte tebrik eden ülkeler:

Türkiye’den İran’a tebrik

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İslam Devrimi zaferi yıldönümü dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajda, Türkiye ve İran bayraklarının yer aldığı bir görsele de yer vererek,

“Komşumuz İran’ın Ulusal Günü’nü içtenlikle kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Pakistan'dan İran'a tebrik mesajı

Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari, İslam Devrimi'nin Zafer Bayramı dolayısıyla İran’a tebrik mesajı gönderdi.

Zardari, İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü vesilesiyle gönderdiği mesajda, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hameney ve Tahran hükümetini tebrik ederek, İran halkına barış ve refah diledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı da, İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü ve İran Milli Günü vesilesiyle İran hükümeti ve halkını tebrik etti. Tebrik mesajında, İslamabad'ın iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme konusundaki kararlılığı vurgulandı.

Kuveyt, İslam Devrimi'nin Zafer Bayramı dolayısıyla Pezeşkiyan'ı tebrik etti

Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü vesilesiyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a tebrik mesajı yolladı.

Kuveyt'in üst düzey yetkilileri, İslam Devrimi'nin Zafer Bayramı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Suudi Arabistan'dan İran'a tebrik mesajı



Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı İslam Devrimi Zaferi'nin 47. yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti.

Suudi Kralı, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a çalışmalarında başarılar ve kardeş İran halkına refah ve esenlik diledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da gönderdiği tebrik mesajında, "İran'ın Ulusal Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi.

Aliyev, Pezeşkiyan'ı tebrik etti



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İslam Devrimi zaferi yıldönümü münasebetiyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a tebrik mesajı önderdi.

Aliyev’in gönderdiği tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanı

İran İslam Cumhuriyeti'nin milli bayramı - İslam Devrimi'nin Zaferi Günü münasebetiyle Sizi ve tüm halkınızı şahsım ve Azerbaycan halkı adına içtenlikle tebrik ediyorum.

Kuzey Kore lideri Kim'den Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran Devrimi'nin 47'nci yıldönümü vesilesiyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a tebrik mesajı gönderdi.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre mesajında İran hükümetine ve halkına iyi dileklerini ileten Kim, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği ilişkilerinin daha da gelişmesini umduğunu vurguladı. İran'ın bağımsızlığına yönelik desteğini yineleyen Kim, "Halkınıza ulusal egemenliği savunma mücadelesinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Belarus'tan İran'a tebrik mesajı



Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bugün İranlı mevkidaşı Mesud Peşkeryan'a gönderdiği mesajda, İslam Devrimi'ni İran'ın modern tarihindeki bir dönüm noktası ve ulusal birlik, bağımsızlık ve adalet arayışının sembolü olarak nitelendirdi.

Lukaşenko’nun mesajında ayrıca şu ifadeler yer aldı: "İran, tarihi boyunca birçok ciddi sınavdan geçti ve bu arada son olaylar, kurumlarının olgunluğunu ve sosyal etkileşiminin gücünü sınadı."

Yemen, İran İslam Devrimi'nin zafer yıl dönümünü kutladı



El-Mesire televizyonuna göre, Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a gönderdiği mesajda İslam Devrimi’nin yıl dönümünü kutladı.

El-Meşat mesajında, İslam Devrimi’nin 47. yıl dönümü münasebetiyle en içten tebriklerini ileterek İran Cumhurbaşkanı’na sağlık ve başarı, İran halkına ise istikrar, ilerleme ve daha fazla refah diledi.