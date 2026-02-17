Erakçi'den ABD ile müzakereye dair flaş açıklama

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Umman'ın Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen ikinci tur müzakerelerin detaylarını anlattı.

Bugünkü örüşmelerde önceki tura kıyasla daha ciddi konuların gündeme getirildiğini belirten Erakçi, “Bu turda çeşitli fikirler ortaya kondu. Nihayetinde, bazı temel prensipleri belirlemek için hareket edeceğiz ve olası bir anlaşma metnine giriş yapacağız” dedi.

İranlı üst düzey müzakereci, "Tarafların görüşlerinin birbirine yaklaşması biraz zaman alabilir” diye konuştu.

Bakan Erakçi, "Bir sonraki turun tarihi belirlenmedi” açıklamasını yaptı.

