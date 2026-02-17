İran-ABD müzakerelerinin 2.turu başladı

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turu İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı.

Bu müzakere turu da önceki tur gibi dolaylı şekilde ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi’nin arabuluculuğunda, Umman’ın Cenevre Büyükelçiliğinde gerçekleştiriliyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı açıklamada, "Her zamanki prosedüre göre, her iki heyet önce Umman tarafıyla görüşecek ve görüş ile değerlendirmelerini Umman Dışişleri Bakanına iletecek; ardından Umman Dışişleri Bakanı bu konuları taraflara aktaracak." dedi.

Bekayi, Cenevre’deki müzakerelerin konusu net olduğunu ve nükleer meselelerin ele alınacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, birkaç dakika içinde görüşmelerin yapılacağı yere hareket edeceklerini ve Erakçi’nin öğleden sonra uluslararası bir toplantıya (Silahsızlanma toplantısı) katılacağını ifade etti.

Müzakerelerin Cenevre yerel saatine göre öğleden sonraya kadar devam edeceği bildirildi.