Cenevre müzakereleri: Rus heyetini taşıyan uçak İsviçre’ye ulaştı

Ukrayna krizine çözüm arayışları çerçevesinde düzenlenen müzakerelerin yeni turu için Rusya heyetini taşıyan İL-96 tipi uçak Cenevre’ye ulaştı.

Flightradar24 verilerine göre, İL-62 tipi yolcu uçağı, İtalya yönünden İsviçre hava sahasına girerek Cenevre’ye indi.

Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri 17-18 Şubat tarihlerinde bir araya gelecek. Görüşmeler basına kapalı olarak yapılacak. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy’in liderliğindeki Rus heyeti 20'den fazla kişiden oluşuyor. Kiev temsilcileriyle ikili temasların yapılması ihtimali konuşuluyor.

Toplantıda, askeri, siyasi ve insani olmak üzere, çözümün temel parametrelerinin görüşülmesi planlanıyor. Zaporojye Nükleer Santrali konusu da gündeme gelebilir.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müzakerecilerle iletişim halinde olduğunu ve onlara talimatlar verdiğini bildirmişti.

Cenevre’de ayrıca Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev’in katılımıyla Rusya-ABD ekonomik görüşmelerinin yapılması bekleniyor.

Ukrayna barış süreci

Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin üçlü güvenlik görüşmelerinin ilk turu 23-24 Ocak tarihlerinde Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti. Rus müzakere grubuna, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov başkanlık etmişti.

4-5 Şubat tarihlerinde, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de üçlü görüşmelerin ikinci turu gerçekleşmişti. Görüşmelerin ardından Moskova ve Kiev, 157'ye 157 olmak üzere toplam 314 savaş esirini takas etmişti.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Anchorage’de mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.

Yabancı basında yer alan haberlere göre, ABD’nin barış planı; Donbass bölgesinin tamamının Moskova’nın kontrolüne verilmesi, Donbass ve Kırım’ın Rusya toprağı olarak tanınması, Zaporojye ve Herson bölgelerinin büyük kısmında cephe hattının dondurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudiyetinin yarıya indirilmesi ve Ukrayna topraklarında, Rusya’nın derinliklerine saldırı kapasitesine sahip silahların bulundurulmasının yasaklanmasını öngörüyor.

Kaynak: Sputnik