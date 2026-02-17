Ayetullah Hamaney'den ABD'ye sert uyarı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde Doğu Azerbaycan eyaletinden gelen binlerce kişiyi kabul etti.

Ayetullah Hamaney burada İran halkına hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri tehditlerine tepki gösteren Ayetullah Hamaney, "ABD Başkanı sürekli olarak kendi ordusunu ‘dünyanın en güçlü ordusu’ olarak nitelendiriyor, ancak bu güç bile beklenmedik yenilgilerle karşılaşabilir. O, İran'a doğru gemi göndermekle böbürleniyor. Gemi tehlikeli bir araç ama gemiden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine batırabilecek silahtır" dedi.

Ayetullah Hamaney, “ABD Başkanı son konuşmalarından birinde, ülkesinin 47 yıldır İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmada başarısız olduğunu itiraf etti. Bu iyi bir itiraf. Benim demek istediğim şu: Sen de bunu yapamazsın" ifadesini kullandı.

İran’da yaşanan son olaylara değinen Ayetullah Hamaney, “Kanlar döküldü. Hepimiz yastayız” diye konuştu.

Ayetullah Hamaney son olaylarda hayatını kaybedenleri üç kategoriye ayırdı. Güvenlik güçlerini "şehitlerin en seçkinleri" olarak nitelerken, olaylar sırasında hayatını kaybeden masum sivilleri de şehit kabul ettiğini açıkladı.

Fitnecilere aldanarak katılan ancak pişman olanların da "bizim evlatlarımız" olduğunu belirten Ayetullah Hamaney, onlar için af diledi. Ancak fitnenin elebaşları ile düşmandan destek alanları bu kapsamın dışında tuttu.