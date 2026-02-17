Rusya, Çin ve İran’dan Hürmüz Boğazı’nda ortak deniz tatbikatı

Rusya Devlet Başkanı’nın yardımcısı Nikolay Patruşev, Moskova, Pekin ve Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nda düzenlenecek ortak deniz tatbikatı kapsamında bölgeye savaş gemileri sevk ettiğini açıkladı.

Patruşev, yerel bir medya kuruluşuna verdiği röportajda söz konusu tatbikatın Rusya, İran ve Çin arasında koordineli bir programın parçası olduğunu belirtti.

Rus yetkili, Argumentı i Faktı gazetesine yaptığı açıklamada, üç ülkenin “Deniz Güvenliği Kuşağı 2026” adlı ortak deniz tatbikatına Hürmüz Boğazı’nda katılacağını ifade etti.

İran’daki bazı yerel medya organları daha önce, İran, Rusya ve Çin’in, “Güvenlik Kuşağı” adı altında sekizinci ortak deniz tatbikatını şubat ayı sonlarında gerçekleştireceğini bildirmişti.

“Deniz Güvenliği Kuşağı” tatbikatları, 2019 yılından bu yana İran Donanması’nın inisiyatifiyle düzenleniyor.

Tatbikatların ilan edilen hedefleri arasında; küresel deniz ticaretinin güvenliğinin güçlendirilmesi, korsanlıkla ortak mücadele, deniz terörizmine karşı önlemler ve arama-kurtarma operasyonlarının icrası yer alıyor.