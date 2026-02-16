Hizbullah Lideri'nden İsrail'in Batı Şeria kararına sert tepki

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Hizbullah yetkililerinden Şeyh Ragıb Harb, eski Genel Sekreter Seyyid Abbas Musevi ve İslami Direniş komutanlarından İmad Muğniye için düzenlenen anma töreninde bir konuşma yaptı.

Naim Kasım, "Bugün şehit komutanlar Şeyh Ragıp, Seyyid Abbas Musevi ve Hac İmad'ı saygıyla anıyoruz. Müslümanlar zafere ulaşmak için can ve mallarıyla Peygamber yolunda mücadele etmelidir." dedi.

Siyonist İsrail'in devam eden Gazze saldırılarına ve Batı Şeria'ya yönelik adımlarına tepki gösteren Naim Kasım, şunları kaydetti:

"İşgalcilerin Gazze’de yaptığı eylemleri asla hafife almayın. Gazze’nin yüzde 60’ı doğrudan işgal altındadır ve yüzde 40’ı her gün saldırılara maruz kalmaktadır. Batı Şeria’nın kademeli ilhakını da görmezden gelmeyin. Amerika, bu felaketlerin tam ortağıdır; Bu ülke, operasyonları, ilhakları, işgalleri, katliamları ve soykırımı yönetmektedir. Eğer düşman bir anlaşmaya varırsa, bu yalnızca kağıt üzerinde kalacaktır ve buna uymayacaktır. Oslo’dan Madrid’e kadar tüm kanıtlarımız mevcuttur. Bugün Filistin’de meydana gelen her olayın sorumlusu Trump’tır. Düşman, insanları ve her şeyi yok etmek istiyor."

Şeyh Naim Kasım, direnişin silahsızlandırılması planını eleştirerek, “Saldırganlığa karşı koyma ve egemenliği sürdürme sorumluluğu hükümete (Beyrut) aittir. Mevcut Lübnan hükümetinin direnişin silahsızlandırılması planını uygulaması İsrail'in işgal projesine hizmet ettiği için büyük bir hatadır” değerlendirmesinde bulundu.

Hizbullah’ın savaş peşinde olmadığını belirten Naim Kasım, “Savaş istemiyoruz, ama kendimizi savunmaya hazırız ve teslim olmayacağız” ifadesini kullandı.

Naim Kasım, Siyonist rejimin Lübnan saldırılarına tepki göstererek, “İşgal ordusu, Lübnan ile varılan ateşkesi ihlal ediyor. Büyük milletimiz ve mücahitlerimiz inanç ve şehadet ruhuna güvenerek direniş yolunu seçmişlerdir." diye konuştu.