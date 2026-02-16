  1. İran
İran’dan Bangladeş'e seçim tebriği

İran, Bangladeş halkını ve hükümetini parlamento seçimlerinden dolayı tebrik etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Bangladeş halkını ve hükümetini parlamento seçimlerinden dolayı tebrik etti.

Bekayi, Bangladeş halkının kendi kaderini tayin etme iradesini güçlü biçimde ortaya koyduğunu belirterek, seçimlerin ülkenin ulusal ilerlemesi yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Sözcü Bekayi, İran ile Bangladeş arasındaki dostane ilişkilerin ve karşılıklı iş birliğinin, yeni dönemde daha da gelişip derinleşeceği yönündeki temennisini dile getirdi.

